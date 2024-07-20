Хто з пенсіонерів в Україні має право на виплату в 13 тисяч гривень

Деякі українські пенсіонери, зокрема постраждалі від аварії на Чорнобильській АЕС, отримують підвищені виплати. Розмір пенсії чорнобильців залежить від їхнього статусу.

Які пенсії мають чорнобильці

Розмір пенсії чорнобильців залежить від того, чи були вони ліквідаторами або проживали в зоні відчуження, а також від групи інвалідності.

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Уряд встановив індивідуальні мінімальні пенсії для цих категорій, які можуть перевищувати 13 тисяч гривень.

Для ліквідаторів встановлені наступні мінімальні виплати:

I група інвалідності: 13 376,21 гривні;

II група інвалідності: 10 700,97 гривні;

III група інвалідності: 8 025,73 гривні.

Для інших чорнобильців мінімуми становлять:

I група інвалідності: 8 187,48 гривні;

II група інвалідності: 6 549,98 гривні;

III група інвалідності та неповнолітні з інвалідністю: 5 048,95 гривні.

Зверніть увагу, що статус чорнобильця потрібно отримати офіційно у відповідних органах.