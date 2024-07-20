Які пенсії мають чорнобильці
Розмір пенсії чорнобильців залежить від того, чи були вони ліквідаторами або проживали в зоні відчуження, а також від групи інвалідності.
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Уряд встановив індивідуальні мінімальні пенсії для цих категорій, які можуть перевищувати 13 тисяч гривень.
Для ліквідаторів встановлені наступні мінімальні виплати:
- I група інвалідності: 13 376,21 гривні;
- II група інвалідності: 10 700,97 гривні;
- III група інвалідності: 8 025,73 гривні.
Для інших чорнобильців мінімуми становлять:
- I група інвалідності: 8 187,48 гривні;
- II група інвалідності: 6 549,98 гривні;
- III група інвалідності та неповнолітні з інвалідністю: 5 048,95 гривні.
Зверніть увагу, що статус чорнобильця потрібно отримати офіційно у відповідних органах.