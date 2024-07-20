Які пенсії мають чорнобильці

Розмір пенсії чорнобильців залежить від того, чи були вони ліквідаторами або проживали в зоні відчуження, а також від групи інвалідності.

Читайте також Пенсії можуть "зрізати" на 20%: кому скоротять виплати

Уряд встановив індивідуальні мінімальні пенсії для цих категорій, які можуть перевищувати 13 тисяч гривень.

Для ліквідаторів встановлені наступні мінімальні виплати:

I група інвалідності: 13 376,21 гривні;

II група інвалідності: 10 700,97 гривні;

III група інвалідності: 8 025,73 гривні.

Для інших чорнобильців мінімуми становлять:

I група інвалідності: 8 187,48 гривні;

II група інвалідності: 6 549,98 гривні;

III група інвалідності та неповнолітні з інвалідністю: 5 048,95 гривні.

Зверніть увагу, що статус чорнобильця потрібно отримати офіційно у відповідних органах.