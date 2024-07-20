Какие пенсии имеют чернобыльцы

Размер пенсии чернобыльцев зависит от того, были ли они ликвидаторами или проживали в зоне отчуждения, а также от группы инвалидности.

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Правительство установило индивидуальные минимальные пенсии для этих категорий, которые могут превышать 13 тысяч гривен.

Для ликвидаторов установлены следующие минимальные выплаты:

I группа инвалидности: 13 376,21 гривны;

II группа инвалидности: 10 700,97 гривны;

III группа инвалидности: 8 025,73 гривны.

Для других чернобыльцев минимумы составляют:

I группа инвалидности: 8 187,48 гривны;

II группа инвалидности: 6 549,98 гривны;

III группа инвалидности и несовершеннолетние с инвалидностью: 5 048,95 гривны.

Обратите внимание, что статус чернобыльца нужно получить официально в соответствующих органах.