Хто може отримати пенсію понад 13 тисяч гривень
10 липня 2024, 13:49Читать новость на русском
Джерело:ПФУ
Частина українських пенсіонерів отримує збільшені виплати. Йдеться, у тому числі про постраждалих від аварії на ЧАЕС.
Як розраховується пенсія чорнобильців
На розмір виплат впливає статус чорнобильця. Тобто, чи була ця особа ліквідатором або ж вона проживала на території зони відчуження.
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Також на розмір виплат впливає група інвалідності, яку отримала постраждала особа. Уряд встановив індивідуальні мінімуми для чорнобильців.
Для ліквідаторів вони такі:
- для осіб з I групою інвалідності мінімальний розмір виплат складає 13 376,21 гривні;
- з II групою – 10 700,97 гривні;
- з III групою – 8 025,73 гривні.
Своєю чергою, мінімуми для інших чорнобильців такі:
- особи з I групою інвалідності мають отримувати щонайменше 8 187,48 гривні;
- з II групою – 6 549,98 гривні;
- з III групою та неповнолітні особи з інвалідністю – 5 048,95 гривні.