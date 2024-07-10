Хто може отримати пенсію понад 13 тисяч гривень

Частина українських пенсіонерів отримує збільшені виплати. Йдеться, у тому числі про постраждалих від аварії на ЧАЕС.

Як розраховується пенсія чорнобильців

На розмір виплат впливає статус чорнобильця. Тобто, чи була ця особа ліквідатором або ж вона проживала на території зони відчуження.

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Також на розмір виплат впливає група інвалідності, яку отримала постраждала особа. Уряд встановив індивідуальні мінімуми для чорнобильців.

Для ліквідаторів вони такі:

для осіб з I групою інвалідності мінімальний розмір виплат складає 13 376,21 гривні;

з II групою – 10 700,97 гривні;

з III групою – 8 025,73 гривні.

Своєю чергою, мінімуми для інших чорнобильців такі:

особи з I групою інвалідності мають отримувати щонайменше 8 187,48 гривні;

з II групою – 6 549,98 гривні;

з III групою та неповнолітні особи з інвалідністю – 5 048,95 гривні.

Особа вважається чорнобильцем за умови отримання цього статусу офіційно у відповідальних органах.