Який стаж потрібний для пенсії постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи

Люди, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, отримують пенсію на спеціальних умовах. Виплати залежать від того, чи людина проживала на забруднених територіях та чи працювала у шкідливих умовах.

Пенсії ліквідаторам аварії на ЧАЕС

Пенсії за віком для осіб, які працювали або проживали на територіях радіоактивного забруднення, призначаються зі зменшенням пенсійного віку на 1–13 років, повідомляють у ПФУ.

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При цьому мінімальний страховий стаж не може бути меншим за 15 років:

Ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС вік виходу на пенсію знижується на 5, 8 або 10 років, залежно від періоду та тривалості роботи в зоні відчуження.

За стаж на підземних роботах чи з особливо шкідливими умовами праці пенсійний вік додатково зменшується на 3 роки.

За стаж на роботах зі шкідливими умовами праці – на 1 рік.

Пенсії постраждалим від аварії на ЧАЕС

Постраждалим від Чорнобильської катастрофи пенсійний вік зменшується на 1–10 років, залежно від рівня радіоактивного забруднення території, де вони проживали або працювали, та тривалості цього періоду:

За стаж на підземних роботах або на роботах з особливо шкідливими умовами праці пенсійний вік додатково зменшується на 2 роки.

За стаж роботи зі шкідливими умовами праці пенсійний вік знижується ще на 1 рік.

Який розмір пенсії в чорнобильців

Розмір пенсії за віком визначається згідно із Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" і залежить від страхового стажу та зарплати.

Пенсії по інвалідності призначаються особам, чия інвалідність пов’язана з Чорнобильською катастрофою.

Зауважте! Вони розраховуються на основі відшкодування втрат заробітку за роботу в зоні відчуження у 1986-1990 роках або на основі п'ятикратного розміру мінімальної зарплати.

З 1 березня 2023 року мінімальна пенсія по інвалідності становить:

I група – 8 187,48 гривень;

II група – 6 549,98 гривень;

III група та діти з інвалідністю – 5 048,95 гривень.

Мінімальна пенсійна виплата для осіб з інвалідністю, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, з 1 березня 2023 року не може бути нижчою:

І група інвалідності – 13 376,21 гривень;

ІІ група інвалідності – 10 700,97 гривень;

ІІІ група інвалідності – 8 025,73 гривень.

У разі смерті годувальника, постраждалого від Чорнобильської катастрофи, непрацездатним членам сім’ї призначається пенсія через втрату годувальника.