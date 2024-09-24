Какой стаж нужен для пенсии пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы

24 сентября 2024, 13:50
Читати новину українською
Автор: Дарья Подвышенная

Источник:

ПФУ

Люди, пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС, получают пенсию на специальных условиях. Выплаты зависят от того, проживал ли человек на загрязненных территориях и работал ли во вредных условиях.

Пенсии ликвидаторам аварии на ЧАЭС

Пенсии по возрасту для лиц, которые работали или проживали на территориях радиоактивного загрязнения, назначаются с уменьшением пенсионного возраста на 1–13 лет, сообщают в ПФУ.

Читайте также Пенсия по потере кормильца: предоставляется ли она за лицо, пропавшее без вести

При этом минимальный страховой стаж не может быть меньше 15 лет:

  • Ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС возраст выхода на пенсию снижается на 5, 8 или 10 лет, в зависимости от периода и продолжительности работы в зоне отчуждения.
  • За стаж на подземных работах или с особо вредными условиями труда пенсионный возраст дополнительно уменьшается на 3 года.
  • За стаж на работах с вредными условиями труда – на 1 год.

Пенсии пострадавшим от аварии на ЧАЭС

Пострадавшим от Чернобыльской катастрофы пенсионный возраст уменьшается на 1–10 лет, в зависимости от уровня радиоактивного загрязнения территории, где они проживали или работали, и продолжительности этого периода:

  • За стаж на подземных работах или на работах с особо вредными условиями труда пенсионный возраст дополнительно уменьшается на 2 года.
  • За стаж работы с вредными условиями труда пенсионный возраст снижается еще на 1 год.

Какой размер пенсии у чернобыльцев

Размер пенсии по возрасту определяется согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и зависит от страхового стажа и зарплаты.

Пенсии по инвалидности назначаются лицам, чья инвалидность связана с Чернобыльской катастрофой.

Обратите внимание! Они рассчитываются на основе возмещения потерь заработка за работу в зоне отчуждения в 1986-1990 годах или на основе пятикратного размера минимальной зарплаты.

С 1 марта 2023 года минимальная пенсия по инвалидности составляет:

  • I группа – 8 187,48 гривен;
  • II группа – 6 549,98 гривен;
  • III группа и дети с инвалидностью – 5 048,95 гривен.

Минимальная пенсионная выплата для лиц с инвалидностью, которые принимали участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, с 1 марта 2023 года не может быть ниже:

  • І группа инвалидности – 13 376,21 гривен;
  • ІІ группа инвалидности – 10 700,97 гривен;
  • ІІІ группа инвалидности – 8 025,73 гривень.

В случае смерти кормильца, пострадавшего от Чернобыльской катастрофы, нетрудоспособным членам семьи назначается пенсия в связи с потерей кормильца.