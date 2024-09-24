Пенсии ликвидаторам аварии на ЧАЭС

Пенсии по возрасту для лиц, которые работали или проживали на территориях радиоактивного загрязнения, назначаются с уменьшением пенсионного возраста на 1–13 лет, сообщают в ПФУ.

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При этом минимальный страховой стаж не может быть меньше 15 лет:

Ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС возраст выхода на пенсию снижается на 5, 8 или 10 лет, в зависимости от периода и продолжительности работы в зоне отчуждения.

За стаж на подземных работах или с особо вредными условиями труда пенсионный возраст дополнительно уменьшается на 3 года.

За стаж на работах с вредными условиями труда – на 1 год.

Пенсии пострадавшим от аварии на ЧАЭС

Пострадавшим от Чернобыльской катастрофы пенсионный возраст уменьшается на 1–10 лет, в зависимости от уровня радиоактивного загрязнения территории, где они проживали или работали, и продолжительности этого периода:

За стаж на подземных работах или на работах с особо вредными условиями труда пенсионный возраст дополнительно уменьшается на 2 года.

За стаж работы с вредными условиями труда пенсионный возраст снижается еще на 1 год.

Какой размер пенсии у чернобыльцев

Размер пенсии по возрасту определяется согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и зависит от страхового стажа и зарплаты.

Пенсии по инвалидности назначаются лицам, чья инвалидность связана с Чернобыльской катастрофой.

Обратите внимание! Они рассчитываются на основе возмещения потерь заработка за работу в зоне отчуждения в 1986-1990 годах или на основе пятикратного размера минимальной зарплаты.

С 1 марта 2023 года минимальная пенсия по инвалидности составляет:

I группа – 8 187,48 гривен;

II группа – 6 549,98 гривен;

III группа и дети с инвалидностью – 5 048,95 гривен.

Минимальная пенсионная выплата для лиц с инвалидностью, которые принимали участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, с 1 марта 2023 года не может быть ниже:

І группа инвалидности – 13 376,21 гривен;

ІІ группа инвалидности – 10 700,97 гривен;

ІІІ группа инвалидности – 8 025,73 гривень.

В случае смерти кормильца, пострадавшего от Чернобыльской катастрофы, нетрудоспособным членам семьи назначается пенсия в связи с потерей кормильца.