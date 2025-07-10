"Чорнобильські" пенсії для людей з інвалідністю: скільки можна отримувати

Ліквідатори аварії та постраждалі на ЧАЕС можуть отримувати два види пенсій – за віком чи по інвалідності. Розмір пенсії по інвалідності залежить від групи інвалідності.

Як призначають пенсію по інвалідності чорнобильцям

Особам з інвалідністю, яким встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою призначаються пенсії за інвалідністю, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Їх призначають в розмірі відшкодування фактичних збитків із заробітку за роботу в зоні відчуження у 1986-1990 роках або із заробітної плати, визначеної з п’ятикратного розміру мінімальної зарплати.

Який розмір пенсій у чорнобильців

Після перерахунку пенсій в березні розмір виплат чорнобильців змінився.

Середня заробітна плата (дохід) в Україні за 2024 рік складає 17 486,60 гривні. Мінімальні розміри пенсійних виплат для чорнобильців з інвалідністю I групи встановлюють на рівні 100%, в осіб з інвалідністю II групи – 80%, III групи – 60% розміру середньої заробітної плати за попередній рік.

З урахуванням цього, розмір пенсійної виплати для осіб з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС з 1 березня 2025 становить:

для І групи інвалідності – 17 486,60 гривень;

для ІІ групи інвалідності – 13 989,28 гривень;

для ІІІ групи інвалідності – 10 491,96 гривень.

Крім того, особи з інвалідністю з-поміж учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС мають право обчислювати пенсію із зарплати, визначеної з п’ятикратного розміру мінімальної зарплати, встановленої законом на 1 січня відповідного року.

Таким чином, середньомісячний коефіцієнт заробітної плати, який враховується під час обчислення пенсії, призначеної цій категорії громадян у 2025 році, складає: 2,28747 = 8 000 гривень (мінімальна) х 5 : 17 486,60 гривень (середня).

Пенсійне забезпечення чорнобильців у 2025 році також передбачає зменшення віку виходу на пенсію від 1 до 10 років, залежно від зони радіологічного забруднення, де проживала чи працювала людина, а також від тривалості проживання або роботи у зоні радіологічного забруднення.