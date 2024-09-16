Чи зростуть виплати для осіб з III групою інвалідності у вересні

Виплата по інвалідності залежить від багатьох факторів. Зокрема, від розміру пенсії за віком, що призначається людині.

Як зміняться пенсії по інвалідності для III групи у вересні

У вересні пенсії для осіб з III групою залишатимуться без змін. Як і раніше вони визначатимуться залежно від індивідуальних обставин.

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На розмір мінімально можливої виплати для таких осіб впливає працевлаштування:

якщо громадянин з III групою продовжує працювати його мінімальна пенсія по інвалідності складає 2 093 гривні;

у випадку, коли особа не працює, це значення вже – 2 520 гривень.

Зверніть увагу! Пенсія для людей інвалідністю III групи становить 50% від вікової виплати.

Також вагомий вплив на розмір пенсій по інвалідності мають обставини набуття каліцтва. До прикладу, військові та постраждалі від аварії на ЧАЕС отримують збільшені виплати.

Нагадаємо! За словами міністерки Оксани Жолнович, скоро пенсії деяких українців можуть зрости вдвічі.