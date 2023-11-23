Чи зростуть виплати для осіб з інвалідністю ІІ групи у грудні

Традиційно, підвищення пенсійних виплат відбувається під час індексації. Попри те, що під час воєнного стану ця процедура може не проводитись, ПФУ планує збільшення пенсії.

Чи збільшиться пенсія по інвалідності у грудні

Індексація пенсій була проведена у березні 2023 року. Наступна планується у тому ж місяці, але у наступному році. Цьогоріч підвищення виплат не буде.

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З 1 січня 2024 року планується зростання прожиткового мінімуму, відповідно зросте і мінімальна пенсія. Вона становитиме 2 361 гривню замість 2 093 гривень.

На суму виплат, яку отримують громадяни з інвалідністю, впливає ступінь каліцтва – група. Її визначає спеціальна комісія. Також до уваги береться вікова пенсія.

Вікова пенсія для нарахування виплат по інвалідності розраховується, навіть якщо особа не досягла пенсійного віку. До уваги беруться показники, актуальні на момент набуття каліцтва.

Відсоток вікової пенсії, який отримують особи з інвалідністю, відповідно до групи:

І група – 100%;

ІІ група – 90%;

ІІІ група – 50%.

Встановлено мінімуми, нижче яких громадяни не можуть отримувати виплати:

для І групи це 2 300 гривень;

ІІ та ІІІ групи, якщо особа не працює – 2 100 гривень;

ІІ та ІІІ групи, якщо громадянин працює – 2 093 гривні.