Увеличится ли пенсия по инвалидности в декабре

Индексация пенсий была проведена в марте 2023 года. Следующая планируется в том же месяце, но в следующем году. В этом году повышения выплат не будет.

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С 1 января 2024 года планируется увеличение прожиточного минимума, соответственно вырастет и минимальная пенсия. Она составит 2 361 гривну вместо 2 093 гривен.

На сумму выплат, получаемых гражданами с инвалидностью, влияет степень увечья – группа. Ее определяет специальная комиссия. Также учитывается возрастная пенсия.

Обратите внимание! Возрастная пенсия для начисления выплат по инвалидности рассчитывается даже если лицо не достигло пенсионного возраста. Учитываются показатели, актуальные на момент приобретения увечья.

Процент возрастной пенсии, получаемый лицами с инвалидностью, в соответствии с группой:

I группа – 100%;

ІІ группа – 90%;

ІІІ группа – 50%.

Установлены минимумы, ниже которых граждане не могут получать выплаты:

для I группы это 2 300 гривен;

ІІ и ІІІ группы, если лицо не работает – 2 100 гривен;

ІІ и ІІІ группы, если гражданин работает – 2 093 гривны.

Заметьте! При начислении пенсии по инвалидности, учитывается и то, как именно лицо приобрело увечье. К примеру, для чернобыльцев установили индивидуальные минимальные выплаты.