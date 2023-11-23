Увеличится ли пенсия по инвалидности в декабре
Индексация пенсий была проведена в марте 2023 года. Следующая планируется в том же месяце, но в следующем году. В этом году повышения выплат не будет.
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С 1 января 2024 года планируется увеличение прожиточного минимума, соответственно вырастет и минимальная пенсия. Она составит 2 361 гривну вместо 2 093 гривен.
На сумму выплат, получаемых гражданами с инвалидностью, влияет степень увечья – группа. Ее определяет специальная комиссия. Также учитывается возрастная пенсия.
Процент возрастной пенсии, получаемый лицами с инвалидностью, в соответствии с группой:
- I группа – 100%;
- ІІ группа – 90%;
- ІІІ группа – 50%.
Установлены минимумы, ниже которых граждане не могут получать выплаты:
- для I группы это 2 300 гривен;
- ІІ и ІІІ группы, если лицо не работает – 2 100 гривен;
- ІІ и ІІІ группы, если гражданин работает – 2 093 гривны.