Чи збільшиться пенсія по інвалідності у грудні
Індексація пенсій була проведена у березні 2023 року. Наступна планується у тому ж місяці, але у наступному році. Цьогоріч підвищення виплат не буде.
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З 1 січня 2024 року планується зростання прожиткового мінімуму, відповідно зросте і мінімальна пенсія. Вона становитиме 2 361 гривню замість 2 093 гривень.
На суму виплат, яку отримують громадяни з інвалідністю, впливає ступінь каліцтва – група. Її визначає спеціальна комісія. Також до уваги береться вікова пенсія.
Відсоток вікової пенсії, який отримують особи з інвалідністю, відповідно до групи:
- І група – 100%;
- ІІ група – 90%;
- ІІІ група – 50%.
Встановлено мінімуми, нижче яких громадяни не можуть отримувати виплати:
- для І групи це 2 300 гривень;
- ІІ та ІІІ групи, якщо особа не працює – 2 100 гривень;
- ІІ та ІІІ групи, якщо громадянин працює – 2 093 гривні.