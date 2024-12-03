В Україні хочуть змінити умови для пенсійних виплат прокурорів

Наразі українські прокурори користуються певною лазівкою в законодавстві. Так вони оформлюють інвалідність, яка дає право на достроковий вихід на пенсію.

Як у ВРУ хочуть завадити "схемі прокурорів"

Верховна Рада України може зупинити достроковий вихід на пенсію для працівників прокуратури, пише 24 канал з посиланням на зареєстрований законопроєкт № 12278.

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У пояснювальній записці йдеться, що метою законопроєкту є встановлення єдиних умов перерахунку пенсій.

Станом на зараз прокурори користуються тим, що норми пенсійного законодавства можна трактувати по-різному. Тому представники цієї професії позиваються до суду щодо встановлення та призначення пенсій.

Важливо! Так працівники прокуратури мають право отримувати пенсію за вислугу років, але при цьому продовжуючи працювати. Тобто вони отримують зарплату прокурора у подвоєному розмірі.

Яким чином законопроєкт зупинить схему прокурорів

У ВРУ запропонували призначати пенсію за вислугу років прокурорам тільки після їхнього звільнення.

Крім того, у законопроєкті пропонується перераховувати пенсії для силовиків та працівників прокуратури з урахуванням таких пунктів:

зростання доходів населення України; зростання споживчих цін.

Зверніть увагу! Таким чином у разі ухвалення законопроєкту перерахунок пенсій для прокурорів буде здійснюватись лише керуючись законом про державне пенсійне страхування.