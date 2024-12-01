Хто в Україні може вийти на пенсію раніше

Йдеться про громадян, який мають особливий статус, пише 24 канал з посиланням на статтю 115 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування“.

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До цього переліку належать такі особи:

Особи з першою групою інвалідності по зору, які можуть претендувати на пенсію за 10 (чоловіки) або 15 (жінки) років до досягнення пенсійного віку. Жінки, які народили й виховали до 8 років п'ятьох і більше дітей, а також матері дітей з інвалідністю. Учасники бойових дій, співробітники правоохоронних органів, які отримали інвалідність через поранення. Вдови чи вдівці загиблих учасників бойових дій та співробітників правоохоронних органів, які не уклали повторний шлюб. Ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС та особи, що виконували міжнародний обов'язок. Особи передпенсійного віку, з якими було припинено трудові відносини через стан здоров'я. Жителі районів Крайньої Півночі та аналогічних територій. Люди з рідкісними медичними станами, включно з гіпофізарним нанізмом, диспропорційною карликовістю та іншими.

Як офіційно вийти на пенсію достроково

Для того, аби вийти на пенсію раніше офіційно зазначеного віку, українці мають надати заяву до Пенсійного фонду.

Також слід надати певні документи:

Заява на призначення пенсії.

Посвідчення особи (паспорт) – оригінал та копія.

Трудова книжка або інші документи, які можуть підтвердити стаж роботи.

Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера (ІПН).

Довідка про заробітну плату за останні 60 місяців до 1 липня 2000 року та за весь період після 1 липня 2000 року.

Зокрема можуть знадобитися ще й такі документи: