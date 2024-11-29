Чи будуть підвищувати пенсійний вік в Україні

Водночас говорити про підвищення пенсійного віку є передчасним, передає 24 канал з посиланням на заяву заступниці міністра соціальної політики Дарини Марчак.

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За її словами, рішення про підвищення пенсійного віку зараз не буде оптимальним. Зокрема спочатку потрібно зробити level playing field (що означає "рівне поле гри") для усіх громадян України.

Перш ніж говорити про будь-які підвищення в майбутньому, навіть з урахуванням демографії, я би казала, що нам спочатку потрібно запровадити level playing field в системі пенсійного забезпечення,

— зазначила заступниця міністра соціальної політики.

Дарина Марчак сказала, що сьогодні кожен четвертий громадянин, за чинними правилами, фактично має право на достроковий вихід на пенсію. Тому підвищувати пенсійний вік для тих, в кого він і так порівняно вже високий, буде несправедливо.

Крім того, це не буде зрозуміло для тих людей, які бачать, що він або вона буде виходити на пенсію в 65 років. Але водночас є людина, яка виходить на пенсію в 55 чи в 45 років.

Тому це призведе до того, що всі будуть намагатися потрапити в якусь пільгову категорію. Однак розв'язання проблеми, як розповіла Марчак, не буде.

Якими є пенсійні внески в Україні

Варто також відзначити суттєвий ресурс збільшення пенсійних внесків. Наразі близько 2 мільйонів сплачують внески з мінімальної зарплати.

Це означає, що в нас є суттєвий простір для підвищення такої свідомості щодо сплати внесків всередині системи,

— сказала заступниця міністра соцполітики.

Українці не знають як визначається розмір пенсій Марчак наголосила: чимало людей в країні взагалі не розуміють взагалі від чого залежить розмір пенсій. За даними Київської школи економіки, третина респондентів не знають, що на розмір їхньої пенсії буде впливати кількість відпрацьованих років. Водночас половина респондентів не знають, що розмір їхньої пенсії буде залежати від сплати внесків.

Дарина Марчак також розказала, що в Україні сплачують страхові внески до пенсійної системи 10,7 мільйона осіб. А кількість пенсіонерів становить 10,5 мільйонів осіб станом на перше півріччя 2024 року.

Цікаво! Тому фактично один працюючий наразі утримує одного пенсіонера.