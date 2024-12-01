Кто в Украине может выйти на пенсию раньше

Речь идет о гражданах, который имеют особый статус, пишет 24 канал со ссылкой на статью 115 Закона Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании“.

Читайте также В правительстве рассказали, планируют ли повышать пенсионный возраст украинцев

К этому перечню относятся следующие лица:

  1. Лица с первой группой инвалидности по зрению, которые могут претендовать на пенсию за 10 (мужчины) или 15 (женщины) лет до достижения пенсионного возраста.
  2. Женщины, которые родили и воспитали до 8 лет пятерых и более детей, а также матери детей с инвалидностью.
  3. Участники боевых действий, сотрудники правоохранительных органов, получившие инвалидность из-за ранения.
  4. Вдовы или вдовцы погибших участников боевых действий и сотрудников правоохранительных органов, которые не заключили повторный брак.
  5. Ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС и лица, выполнявшие международный долг.
  6. Лица предпенсионного возраста, с которыми были прекращены трудовые отношения по состоянию здоровья.
  7. Жители районов Крайнего Севера и аналогичных территорий.
  8. Люди с редкими медицинскими состояниями, включая гипофизарный нанизм, диспропорциональной карликовостью и другими.

Как официально выйти на пенсию досрочно

Для того, чтобы выйти на пенсию раньше официально указанного возраста, украинцы должны предоставить заявление в Пенсионный фонд.

Также следует предоставить определенные документы:

  • Заявление на назначение пенсии.
  • Удостоверение личности (паспорт) – оригинал и копия.
  • Трудовая книжка или другие документы, которые могут подтвердить стаж работы.
  • Справка о присвоении идентификационного номера (ИНН).
  • Справка о заработной плате за последние 60 месяцев до 1 июля 2000 года и за весь период после 1 июля 2000 года.

В частности могут понадобиться еще и такие документы:

  • Справка о пенсионных надбавках (если есть).
  • Копии документов, подтверждающих право на получение льгот.
  • Свидетельство о браке.
  • Справка из налоговой об отсутствии доходов (для лиц, не работающих).
  • Свидетельство о рождении ребенка (для соответствующих категорий).