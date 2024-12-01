Кто в Украине может выйти на пенсию раньше

Речь идет о гражданах, который имеют особый статус, пишет 24 канал со ссылкой на статью 115 Закона Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании“.

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К этому перечню относятся следующие лица:

Лица с первой группой инвалидности по зрению, которые могут претендовать на пенсию за 10 (мужчины) или 15 (женщины) лет до достижения пенсионного возраста. Женщины, которые родили и воспитали до 8 лет пятерых и более детей, а также матери детей с инвалидностью. Участники боевых действий, сотрудники правоохранительных органов, получившие инвалидность из-за ранения. Вдовы или вдовцы погибших участников боевых действий и сотрудников правоохранительных органов, которые не заключили повторный брак. Ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС и лица, выполнявшие международный долг. Лица предпенсионного возраста, с которыми были прекращены трудовые отношения по состоянию здоровья. Жители районов Крайнего Севера и аналогичных территорий. Люди с редкими медицинскими состояниями, включая гипофизарный нанизм, диспропорциональной карликовостью и другими.

Как официально выйти на пенсию досрочно

Для того, чтобы выйти на пенсию раньше официально указанного возраста, украинцы должны предоставить заявление в Пенсионный фонд.

Также следует предоставить определенные документы:

Заявление на назначение пенсии.

Удостоверение личности (паспорт) – оригинал и копия.

Трудовая книжка или другие документы, которые могут подтвердить стаж работы.

Справка о присвоении идентификационного номера (ИНН).

Справка о заработной плате за последние 60 месяцев до 1 июля 2000 года и за весь период после 1 июля 2000 года.

В частности могут понадобиться еще и такие документы: