Парламент прийняв пенсійний закон щодо українців, які працювали за кордоном

Верховна Рада 25 квітня ухвалила законопроєкт №9453 у другому читанні і в цілому. Документ розробили в Мінсоцполітики, він стосується тих людей, які раніше працювали за кордоном. А ще кримчанам відновлять виплату пенсій.

У Міністерстві соціальної політики вважають, що новий закон вирішить одразу декілька проблемних питань із нарахуванням пенсій. Ідеться про українців, які працювали в Росії та інших країнах. "При призначенні пенсії українцям, які працювали за кордоном, зараховуватиметься страховий стаж, одержаний в інших країнах", пишуть у відомстві. Але є певні нюанси.

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Більше не потрібно звертатися до Росії

Після широкомасштабного вторгнення Росії Україна розірвала дипломатичні відносини з країною-агресором. Контакти та документообіг між державними установами – у тому числі Пенсійними фондами – були припинені, а обмін документами, які засвідчують тривалість трудового стажу та суми заробітку – неможливий. Як наслідок, українці, які переїхали до України з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей, не могли виконати вимогу діючого до сьогодні вимогу закону – підтвердити, що вони не отримують пенсію від пенсійних органів Росії, і відповідно, отримати призначення пенсії в Україні,

– описують ситуацію в Мінсоцполітики.

Іще обидві держави вийшли з Угоди між державами – учасницями СНД про гарантії прав громадян цих країн щодо пенсійного забезпечення. Тож люди, які працювали в Росії, Білорусі, Вірменії, Казахстані, Киргизстані, Таджикистані, Туркменістані, Узбекистані, не могли внести дані про свою роботу до страхового стажу в Україні. Через це дехто з них отримував менше пенсії або й утратив право на її призначення.

Що ухвалили депутати:

Спрощується механізм відновлення виплати пенсій для кримчан, скасовано вимогу отримання інформації від Пенсійного фонду Росії.

Для визначення права на пенсію буде враховуватися страховий стаж, одержаний в інших країнах, навіть якщо з цією країною не укладено угоду щодо пенсійного забезпечення.

До страхового стажу при призначенні пенсії в Україні не зараховуватиметься робота на країну-агресора після 2014 року.

Як це працюватиме на прикладах

Ті, хто переїхали з Криму, можуть подати заяву. В ній слід зазначити, що людина не отримує пенсію в Криму і бажає її отримувати в Україні.

"Для розрахунку пенсії можна надати трудову книжку або пенсійну справу (якщо вона є на руках). Жодних підтверджень від Пенсійного фонду країни-агресора не потрібно", – запевняють у Мінсоцполітики.

Людина, яка повернулася з-за кордону, наприклад з Італії, матиме можливість зарахувати період роботи в цій країні для визначення права на призначення пенсії в Україні в 60, 63 або 65 років. Для цього необхідно буде надати Пенсійному Фонду документ, що підтверджує роботу за межами України.

Для визначення розміру пенсії будуть враховувати тільки внески / ЄСВ, сплачені в Україні (пропорційний принцип нарахування пенсії). Тобто розмір призначеної пенсії буде залежати від кількості сплачених в Україні страхових внесків (чим більше розмір внесків, – тим більша пенсія) та стажу роботи, який людина напрацювала до 1 січня 2024 року, а час виходу на пенсію враховуватиме роботу як в Україні, так і за кордоном.

Що по накопичувальній пенсії

Закон передбачає, незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях, судових або правоохоронних органах держави-агресора на тимчасово окупованих територіях, а також

25 квітня Верховна Рада провалила у першому читанні голосування щодо закону про накопичувальне пенсійне забезпечення. Чому так – читайте на 24 Каналі.