Парламент принял пенсионный закон в отношении украинцев, которые работали за границей

Верховная Рада 25 апреля приняла законопроект №9453 во втором чтении и в целом. Документ разработали в Минсоцполитики, он касается тех людей, которые ранее работали за границей. А еще крымчанам возобновят выплату пенсий.

В Министерстве социальной политики считают, что новый закон решит сразу несколько проблемных вопросов с начислением пенсий. Речь идет об украинцах, которые работали в России и других странах. "При назначении пенсии украинцам, которые работали за рубежом, будет засчитываться страховой стаж, полученный в других странах", пишут в ведомстве. Но есть определенные нюансы.

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Больше не нужно обращаться к России

После широкомасштабного вторжения России Украина разорвала дипломатические отношения со страной-агрессором. Контакты и документооборот между государственными учреждениями – в том числе Пенсионными фондами – были прекращены, а обмен документами, которые удостоверяют продолжительность трудового стажа и суммы заработка, – невозможен. Как следствие, украинцы, которые переехали в Украину с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой и Луганской областей, не могли выполнить требование действующего до сих пор требования закона – подтвердить, что они не получают пенсию от пенсионных органов России, и, соответственно, получить назначение пенсии в Украине,

– описывают ситуацию в Минсоцполитики.

Еще оба государства вышли из Соглашения между государствами – участниками СНГ о гарантиях прав граждан этих стран по пенсионному обеспечению. Поэтому люди, которые работали в России, Беларуси, Армении, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, не могли внести данные о своей работе в страховой стаж в Украине. Из-за этого некоторые из них получали меньше пенсии или утратили право на ее назначение.

Что приняли депутаты:

Упрощается механизм восстановления выплаты пенсий для крымчан, отменено требование получения информации от Пенсионного фонда России.

Для определения права на пенсию будет учитываться страховой стаж, полученный в других странах, даже если с этой страной не заключено соглашение о пенсионном обеспечении.

В страховой стаж при назначении пенсии в Украине не будет засчитываться работа на страну-агрессора после 2014 года.

Как это будет работать на примерах

Те, кто переехали из Крыма, могут подать заявление. В нем следует отметить, что человек не получает пенсию в Крыму и желает ее получать в Украине.

"Для расчета пенсии можно предоставить трудовую книжку или пенсионное дело (если оно есть на руках). Никаких подтверждений от Пенсионного фонда страны-агрессора не требуется", – уверяют в Минсоцполитики.

Человек, который вернулся из-за границы, например из Италии, будет иметь возможность засчитать период работы в этой стране для определения права на назначение пенсии в Украине в 60, 63 или 65 лет. Для этого необходимо будет предоставить Пенсионному Фонду документ, подтверждающий работу за пределами Украины.

Для определения размера пенсии будут учитывать только взносы/ЕСВ, уплаченные в Украине (пропорциональный принцип начисления пенсии). То есть размер назначенной пенсии будет зависеть от количества уплаченных в Украине страховых взносов (чем больше размер взносов, – тем больше пенсия) и стажа работы, который человек наработал до 1 января 2024 года, а время выхода на пенсию будет учитывать работу как в Украине, так и за рубежом.

Что по накопительной пенсии

Закон предусматривает, незаконных вооруженных или военизированных формированиях, судебных или правоохранительных органах государства-агрессора на временно оккупированных территориях, а также

25 апреля Верховная Рада провалила в первом чтении голосование по закону о накопительном пенсионном обеспечении. Почему так – читайте на 24 Канале.