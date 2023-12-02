Сколько стажа нужно иметь для выхода на пенсию

Количество требуемого стажа зависит от времени выхода на пенсию. К примеру, если гражданин хочет уйти на заслуженный отдых в 60 лет, установленный минимум составляет 30 лет для женщин и 35 для мужчин.

Читайте также Индульгенция от отключения электроэнергии: кто сможет ее купить

Важно понимать, что пенсионная система в Украине продолжает реформироваться, поэтому со временем количество необходимого стажа будет расти. Показатели для выхода на пенсию в 60 будут следующие:

в 2023 году необходимо иметь не менее 30 лет стажа

в 2024 году – от 31 года стажа;

в 2025 году – от 32 лет стажа;

в 2026 году – от 33 лет стажа;

в 2027 году – от 34 лет стажа;

в 2028 году – от 35 лет стажа.

В 63 значения несколько понижены:

в 2023 году – от 20 до 30 лет стажа;

в 2024 году – от 21 до 31 года стажа;

в 2025 году – от 22 до 32 лет стажа;

в 2026 году – от 23 до 33 лет стажа;

в 2027 году – от 24 до 34 лет стажа;

в 2028 году – от 25 до 35 лет стажа.

Чтобы выйти на пенсию в 65, нужно иметь хотя бы 15 лет стажа. Иные условия действуют для граждан, которые могут уйти на заслуженный отдых за выслугой лет. В таком случае возраст выхода на пенсию и количество стажа изменяется в соответствии с профессией, которую имеет лицо.