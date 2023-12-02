Скільки стажу потрібно мати для виходу на пенсію

Кількість необхідного стажу залежить від часу виходу на пенсію. Наприклад, якщо громадянин хоче піти на заслужений відпочинок у 60 років, встановлений мінімум складає 30 років для жінок і 35 для чоловіків.

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Важливо також розуміти, що пенсійна система в Україні продовжує реформуватись, тому з часом кількість необхідного стажу зростатиме. Показники для виходу на пенсію у 60 будуть такі:

у 2023 році необхідно мати щонайменше 30 років стажу

у 2024 році – від 31 року стажу;

у 2025 році – від 32 років стажу;

у 2026 році – від 33 років стажу;

у 2027 році – від 34 років стажу;

у 2028 році – від 35 років стажу.

У 63 значення дещо знижені:

у 2023 році – від 20 до 30 років стажу;

у 2024 році – від 21 до 31 року стажу;

у 2025 році – від 22 до 32 років стажу;

у 2026 році – від 23 до 33 років стажу;

у 2027 році – від 24 до 34 років стажу;

у 2028 році – від 25 до 35 років стажу.

Щоб вийти на пенсію у 65, потрібно мати хоча б 15 років стажу. Інші умови діють для громадян, які можуть піти на заслужений відпочинок за вислугою років. У такому випадку вік виходу на пенсію та кількість стажу змінюється, відповідно до професії, яку має особа.