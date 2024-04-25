Пенсионная реформа снова "не прошла"

Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что парламент 25 апреля провалил в первом чтении голосование по закону о накопительном пенсионном обеспечении.

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За проголосовали лишь 214 депутатов, в то же время против – 235 депутатов. По мнению Железняка, даже в случае принятия, шанса для законопроекта в ближайшем будущем не было бы.

У МВФ есть конкретная норма, что любые изменения по пенсионной системе должны быть согласованы со Всемирным Банком. А пока непонятна ситуация с демографией (из-за войны), то посчитать макро для такого изменения очень трудно. Точнее невозможно,

– отмечает нардеп.

Заметьте! Законопроект имеет целью запустить новый уровень пенсионной системы – накопительный. Ведь на сегодня в Украине действует только солидарный уровень и негосударственное пенсионное обеспечение.

Что предусматривает накопительное обеспечение

Накопительная система пенсионного страхования будет заключаться в том, чтобы украинцы откладывали часть пенсионных взносов на личные пенсионные счета, а другую часть – в дальнейшем в общий Пенсионный фонд.

Еще в прошлом году министр социальной политики Оксана Жолнович заявляла, что украинцу нужно будет откладывать где-то до 10% от зарплаты для накопительной системы.

Средний взнос, который бы покрывал все расходы и сохранял средства – это не менее 7 – 10%. Мы предусматриваем до 3% обязательных с работодателя. Это немного мало. Очевидно, что работник должен участвовать своими средствами, чтобы его вклад был оптимальным,

– объяснила Жолнович.

Известно, что на новую модель пенсионной системы смогут перейти все лица, не достигшие 55 лет.

Впрочем важно добавить, что кроме накопительной пенсии украинцы смогут получать еще и солидарную пенсию. И как результат, сразу две пенсии.

Кстати! Главное расхождение двух пенсионных систем заключается в том, что солидарная предусматривает выплаты из Пенсионного фонда, который наполняет население, работающее. А на накопительную пенсию лицо откладывает самостоятельно, на индивидуальный счет. Соответственно, эти накопления будут вкладываться в самые надежные инструменты государства – государственные ценные бумаги, муниципальные ценные бумаги, акции и облигации предприятий, депозиты, банковские металлы, недвижимость, земля и тому подобное. Подробнее об этом – по ссылке.