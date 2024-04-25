Пенсионная реформа снова "не прошла"
Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что парламент 25 апреля провалил в первом чтении голосование по закону о накопительном пенсионном обеспечении.
Читайте также Пенсионерам придется подождать: когда начислят доплаты за стаж
За проголосовали лишь 214 депутатов, в то же время против – 235 депутатов. По мнению Железняка, даже в случае принятия, шанса для законопроекта в ближайшем будущем не было бы.
У МВФ есть конкретная норма, что любые изменения по пенсионной системе должны быть согласованы со Всемирным Банком. А пока непонятна ситуация с демографией (из-за войны), то посчитать макро для такого изменения очень трудно. Точнее невозможно,
– отмечает нардеп.
Что предусматривает накопительное обеспечение
Накопительная система пенсионного страхования будет заключаться в том, чтобы украинцы откладывали часть пенсионных взносов на личные пенсионные счета, а другую часть – в дальнейшем в общий Пенсионный фонд.
Еще в прошлом году министр социальной политики Оксана Жолнович заявляла, что украинцу нужно будет откладывать где-то до 10% от зарплаты для накопительной системы.
Средний взнос, который бы покрывал все расходы и сохранял средства – это не менее 7 – 10%. Мы предусматриваем до 3% обязательных с работодателя. Это немного мало. Очевидно, что работник должен участвовать своими средствами, чтобы его вклад был оптимальным,
– объяснила Жолнович.
- Известно, что на новую модель пенсионной системы смогут перейти все лица, не достигшие 55 лет.
- Впрочем важно добавить, что кроме накопительной пенсии украинцы смогут получать еще и солидарную пенсию. И как результат, сразу две пенсии.