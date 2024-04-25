Выплаты для работающих пенсионеров,

Напоминаем, что с 1 апреля стартовал перерасчет выплат для работающих пенсионеров. Его автоматически продлили для тех, кто по состоянию на 1 марта 2024 года приобрел 24 месяца страхового стажа, или же отработал меньше, чем 24 месяцев, но после назначения или предыдущего перерасчета пенсии прошло 2 года.

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Интересно, что эти выплаты могут начислить только в июне. Как объясняют в ПФУ, перерасчет будет проведен после того, как в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования поступят сведения об уплате единого взноса за I квартал 2024 года. Срок подачи отчетов – до 10 мая.

То есть ориентировочно в июне пенсионеры, которым будет произведен перерасчет, получат увеличенные размеры пенсионных выплат и доплату за предыдущие месяцы,

– говорят в Фонде.

Важно! Минимальная доплата за стаж составит 47,22 гривны, ведь надбавка за каждый новоприобретенный год составляет 23,61 гривны.

Будет ли индексация в июне

И хотя индексации в июне не планируется, однако для лиц, которым 70 лет и более, состоится начисление возрастной надбавки.

Размеры этих доплат будет зависеть от возраста лица и составит следующие суммы:

от 70 до 74 лет включительно – 300 гривен,

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен ,

, от 80 лет – 570 гривен.

Напоминаем! Возрастную надбавку не предоставляют тем пенсионерам, чьи выплаты больше чем 10 340,35 гривны.