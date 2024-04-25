Виплати для пенсіонерів, що працюють
Нагадуємо, що з 1 квітня стартував перерахунок виплат для пенсіонерів, що працюють. Його автоматично продовжили для тих, хто станом на 1 березня 2024 року набув 24 місяці страхового стажу, або ж відпрацював менше, ніж 24 місяців, але після призначення чи попереднього перерахунку пенсії пройшло 2 роки.
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Цікаво, що ці виплати можуть нарахувати аж у червні. Як пояснюють у ПФУ, перерахунок буде проведено після того, як до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування надійдуть відомості про сплату єдиного внеску за І квартал 2024 року. Термін подачі звітів – до 10 травня.
Тобто орієнтовно в червні пенсіонери, яким буде проведено перерахунок, отримають збільшені розміри пенсійних виплат та доплату за попередні місяці,
– кажуть у Фонді.
Чи буде індексація у червні
І хоч індексації у червні не планується, однак для осіб, яким 70 років та більше, відбудеться нарахування вікової надбавки.
Розміри цих доплат залежатиме від віку особи та складатиме такі суми:
- від 70 до 74 років включно – 300 гривень,
- від 75 до 79 років включно – 456 гривень,
- від 80 років – 570 гривень.