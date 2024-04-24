Хто може вийти на пенсію у 60 років

Українці можуть вийти на пенсію у 60, 63 та 65 років. Відтак, для того аби піти на заслужений відпочинок у 60 років, цьогоріч в особи має бути щонайменше 31 рік стажу.

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А громадяни, які досягли віку 63 роки, мають набути 21 рік стажу для виходу на пенсію цьогоріч. Водночас 65-річним особам достатньо мати 15 років стажу.

Як змінюватимуться вимоги до страхового стажу

Відповідно, аби піти на пенсію у 60 років майбутній пенсіонер має набути:

  • у 2025 році – щонайменше 32 роки страхового стажу;
  • у 2026 році – 33 роки;
  • у 2027 році – 34 роки;
  • у 2028 році – 35 років.

Для тих, хто хоче вийти на заслужений відпочинок у 63 роки вимоги до стажу зміняться наступним чином:

  • у 2025 році – потрібно набути від 22 до 32 років страхового стажу;
  • у 2026 році – від 23 до 33 років;
  • у 2027 році – від 24 до 34 років;
  • у 2028 році – від 25 до 35 років.