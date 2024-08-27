Пенсії чорнобильців: чи будуть зміни у виплатах

Пенсії чорнобильців не можуть бути меншими за встановлені ліміти. Такі виплати систематично підвищують.

Пенсії інвалідам-чорнобильцям у 2024 році

Згідно з даними ПФУ, чорнобильці можуть отримати:

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або компенсацію, еквівалентну фактично понесеним збиткам, виходячи із заробітної плати, отриманої в зоні відчуження в період з 1986 по 1990 рік,

або суму, що дорівнює п'ятикратному розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року.

Наприклад пенсія по інвалідності, що настала від каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, не може бути нижчою за:

I група – 8 187,48 гривні;

II група – 6 549,98 гривні;

III групи – 5 048,95 гривні;

для дітей з інвалідністю – 5 048,95 гривні.

Пенсія ліквідаторів

Ліквідатори ЧАЕС, які в ході роботи отримали каліцтво мають такі мінімальні виплати: