Пенсії інвалідам-чорнобильцям у 2024 році
Згідно з даними ПФУ, чорнобильці можуть отримати:
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- або компенсацію, еквівалентну фактично понесеним збиткам, виходячи із заробітної плати, отриманої в зоні відчуження в період з 1986 по 1990 рік,
- або суму, що дорівнює п'ятикратному розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року.
Наприклад пенсія по інвалідності, що настала від каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, не може бути нижчою за:
- I група – 8 187,48 гривні;
- II група – 6 549,98 гривні;
- III групи – 5 048,95 гривні;
- для дітей з інвалідністю – 5 048,95 гривні.
Пенсія ліквідаторів
Ліквідатори ЧАЕС, які в ході роботи отримали каліцтво мають такі мінімальні виплати:
- І група – 100% розміру середньої зарплати в Україні – 13 376,21 гривні;
- ІІ група – 80% – 10 700,97 гривні (13 376,21 х 80%);
- ІІІ група – 60 % – 8 025,73 гривні (13 376,21 х 60%).