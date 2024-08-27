Пенсии инвалидам-чернобыльцам в 2024 году
Согласно данным ПФУ, чернобыльцы могут получить:
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- или компенсацию, эквивалентную фактически понесенным убыткам, исходя из заработной платы, полученной в зоне отчуждения в период с 1986 по 1990 год,
- или сумму, равную пятикратному размеру минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января соответствующего года.
Например, пенсия по инвалидности, наступившей от увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы, не может быть ниже:
- I группа – 8 187,48 гривны;
- II группа – 6 549,98 гривны;
- III группы – 5 048,95 гривны;
- для детей с инвалидностью – 5 048,95 гривны.
Пенсия ликвидаторов
Ликвидаторы ЧАЭС, которые в ходе работы получили увечье имеют такие минимальные выплаты:
- І группа – 100% размера средней зарплаты в Украине – 13 376,21 гривны;
- ІІ группа – 80% – 10 700,97 гривны (13 376,21 х 80%);
- ІІІ группа – 60 % – 8 025,73 гривны (13 376,21 х 60%).