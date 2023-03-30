Кожному п'ятому пенсіонеру підвищать пенсію у квітні

У квітні чекає підвищення виплат на працюючих пенсіонерів. Наразі таких українців нараховується 2,7 мільйона з 10,7 мільйона пенсіонерів загалом.

Підвищення пенсій у квітні

Перерахунок пенсій у квітні торкнеться населення, яке продовжує працювати та накопичувати стаж після досягнення пенсійного віку. Тобто має ще одне джерело доходу.

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Для них перерахунок проводиться після придбання 24 місяців страхового стажу після призначення (перерахунку) пенсій.

Наприклад, якщо пенсіонер вийшов на пенсію у 2021 році. Відповідно, за цей період його стаж збільшився на 24 місяці. Перерахунок буде проводиться:

або лише з урахуванням стажу після призначення (перерахунку) пенсії;

або з урахуванням стажу та заробітної плати після призначення (перерахунку) пенсії.

Саме такі громадяни отримають у квітні перерахунок пенсії за оновленим страховим стажем, що впливає на розмір пенсії. Це все індивідуально,

– зауважила заступниця голови Мінсоцполітики Дар’я Марчак під час телемарафону, передає 24 Канал.

Пенсії українцям перерахують автоматично з 1 квітня, однак надійдуть вони аж у травні.