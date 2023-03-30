Повышение пенсий в апреле
Перерасчет пенсий в апреле коснется населения, которое продолжает работать и накапливать стаж после достижения пенсионного возраста. То есть, имеет еще один источник дохода.
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Для них перерасчет производится после приобретения 24 месяцев страхового стажа после назначения (перерасчета) пенсий.
К примеру, если пенсионер вышел на пенсию в 2021 году. Соответственно за этот период его стаж увеличился на 24 месяца. Пересчет будет производиться:
- или только с учетом стажа после назначения (перерасчета) пенсии;
- или с учетом стажа и заработной платы после назначения (перерасчета) пенсии.
Именно такие граждане получат в апреле перерасчет пенсии по обновленному страховому стажу, что влияет на размер пенсии. Это все индивидуально,
– отметила заместитель главы Минсоцполитики Дарья Марчак во время телемарафона, передает 24 Канал.