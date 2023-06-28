І соціальна допомога, і пенсія: хто має право на дві виплати одразу

Деякі українці мають право на отримання соціальної допомоги та пенсії одразу. Це пов'язано з певними обставинами у дитинстві.

Хто може отримати одразу дві виплати

Особи, яким встановили наявність інвалідності до 18 років, мають право на соціальну допомогу у розмірі:

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особам з інвалідністю з дитинства I групи — 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (наразі 2 093 грн);

особам з інвалідністю з дитинства II групи — 80 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (наразі 1 674,40 грн);

особам з інвалідністю з дитинства III групи — 60 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (наразі 1 255,80 грн);

на дітей з інвалідністю віком до 18 років — 70 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (наразі 1 465,10 грн).

Такі виплати передбачені Законом України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю".

Також у ПФУ пояснили, що такі особи можуть одночасно отримувати і пенсію по втраті годувальника, якщо вони мають на це право.

Коли призначається пенсія по втраті годувальника

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім’ї померлого годувальника за умови, коли страховий стаж годувальника у день смерті становить від 1 до 15 років залежно від віку особи.

Діти померлого отримують пенсію незалежно від того, чи були вони на його утриманні. Тож на двох чи більше дітей призначається 100% розміру пенсії годувальника за віком.

Проте якщо пенсії з урахуванням усіх надбавок не сягає на 3 та більше осіб сім'ї 150% прожиткового мінімуму, то вони держава доплатить до пенсії кошти у розмірі, якого не вистачає.

Щоб визначити розмір необхідних виплат на 3 дітей, потрібно прожитковий мінімум (2 093 гривні) помножити на 150%.