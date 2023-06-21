Знову доплати: кому проіндексують виплати 1 липня
У липні на українців чекатиме третя за рік індексація пенсій. Проте вона стосуватиметься не усіх, а лише людей певної професії.
Кому проіндексують виплати
З 1 липня проіндексують пенсії на 19,7% для українців, які вийшли на відпочинок за спеціальним законом. До них належать науковці, чиновники тощо.
Читайте також Пенсія може зрости на понад 50%: як збільшити розмір виплатНагадаємо! Журналісти більше не виходять на пенсію за спеціальним законом, тож індексація проходить для них за загальними правилами.
Розмір підвищення може варіюватися від 100 до 1 000 гривень, залежно від індивідуальних виплат кожної особи.
Як розрахувати свою майбутню пенсію
Щоб порахувати розмір своїх майбутніх виплат потрібно скористатися наступною формулою: розмір середньої зарплати помножити на індивідуальний коефіцієнт зарплати та помножити на коефіцієнт страхового стажу = пенсія.
- Розмір середньої зарплати – потрібно сумарний заробіток за останні три роки поділити на кількість календарних днів за цей період. Те що вийде треба помножити на кількість відпрацьованих місяців за останні три роки.
- Індивідуальний коефіцієнт зарплати – спочатку потрібно свої місячні виплати поділити на середню зарплату. Далі треба вирахувати середній коефіцієнт за всі місяці, які брали участь в розрахунку, а потім знайти середнє значення.
- Коефіцієнт страхового стажу – помножте кількість років вашого стажу на 0,01.
Також можна скористатися сайтом ПФУ виконавши наступну інструкцію:
- в особистому кабінеті на верхній панелі оберіть опцію "Пенсійний калькулятор";
- перевірте дані про себе;
- оберіть алгоритм розрахунку пенсії;
- вкажіть дату звернення;
- натисніть кнопку "Зберегти та розрахувати".
Ваш результат збережеться у вашому кабінеті й ви завжди зможете його переглянути.