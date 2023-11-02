Доплати до пенсії у листопаді: чи зміниться розмір пенсійних виплат восени

2 листопада 2023, 12:15
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Джерело:

ПФУ

Завдяки надбавкам до пенсії, пенсіонер може значно збільшити свої виплати. Деякі з цих доплат призначаються автоматично, для інших необхідні подати у ПФУ спеціальні довідки.

Які надбавки чекатимуть на пенсіонерів у листопаді

Індексації пенсійних виплат до кінця 2023 року не передбачається. Однак, пенсії у деяких українців, усе ж можуть зрости. Йдеться про пенсіонерів, які набувають певного віку.

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Яку вікову доплату може отримати особа:

  • громадянин віком від 70 до 74 років включно – 300 гривень;
  • від 75 до 79 років включно – 456 гривень;
  • від 80 років – 579 гривень.

ООН також надають спеціальну надбавку для пенсіонерів. Хто може її отримати:

  • ті, хто має пенсію до 3 тисяч гривень;
  • особи, які не отримували допомогу від міжнародних організацій з 01.03.2023;
  • громадяни, що проживають у прифронтовій зоні.

Ця надбавка розраховується за формулою: 3 тисячі гривень мінус сума пенсії. Отриманий результат і є розміром доплати. Наприклад, пенсіонер з виплатами 2 500 гривень, має змогу отримати надбавку 500 гривень.

Які пенсії в Україні зараз

У ПФУ опублікували статистику, відповідно до якої, найбільші виплати – понад 10 000 гривень, мають усього 10,4% українських пенсіонерів. Найменше – до 2 000 гривень отримують лише 0,6% громадян пенсійного віку.  Інші пенсіонери мають такі виплати:

  • 15% отримують щомісячно від 4 001 до 5 000 гривень;
  • 21,3% – від 3 001 до 4 000 гривень;
  • 23,2% – від 5 001 до 10 000 гривень;
  • 29,5% – від 2 001 до 3 000 гривень.
Автор: Анастасія Зорик