Доплати до пенсії у листопаді: чи зміниться розмір пенсійних виплат восени

Завдяки надбавкам до пенсії, пенсіонер може значно збільшити свої виплати. Деякі з цих доплат призначаються автоматично, для інших необхідні подати у ПФУ спеціальні довідки.

Які надбавки чекатимуть на пенсіонерів у листопаді

Індексації пенсійних виплат до кінця 2023 року не передбачається. Однак, пенсії у деяких українців, усе ж можуть зрости. Йдеться про пенсіонерів, які набувають певного віку.

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Яку вікову доплату може отримати особа:

громадянин віком від 70 до 74 років включно – 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

від 80 років – 579 гривень.

ООН також надають спеціальну надбавку для пенсіонерів. Хто може її отримати:

ті, хто має пенсію до 3 тисяч гривень;

особи, які не отримували допомогу від міжнародних організацій з 01.03.2023;

громадяни, що проживають у прифронтовій зоні.

Ця надбавка розраховується за формулою: 3 тисячі гривень мінус сума пенсії. Отриманий результат і є розміром доплати. Наприклад, пенсіонер з виплатами 2 500 гривень, має змогу отримати надбавку 500 гривень.

Які пенсії в Україні зараз

У ПФУ опублікували статистику, відповідно до якої, найбільші виплати – понад 10 000 гривень, мають усього 10,4% українських пенсіонерів. Найменше – до 2 000 гривень отримують лише 0,6% громадян пенсійного віку. Інші пенсіонери мають такі виплати: