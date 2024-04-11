Хто з українців залишиться без пенсії у квітні та чому
Джерело:ПФУ
У квітні деякі пенсіонери в Україні були тимчасово позбавлені своїх пенсій через невиконання певної критичної вимоги. Проте є можливість відновлення цих виплат.
Кому призупинили виплати
Виплати держава призупинила пенсіонерам, які мають статус ВПО, але до кінця березня не пройшли обов'язкову процедуру ідентифікації. Так, наприклад, в одному з регіонів, понад дві тисячі осіб залишились без пенсій.
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Згідно з постановою уряду, пенсіонерам, які отримали статус ВПО до 24 лютого 2022 року, було наказано пройти фізичну ідентифікацію. Однак, у 2020 році цю вимогу призупинили через карантин, а з 1 липня 2023 знову відновили.Зауважте! Враховуючи складнощі, спричинені повномасштабним вторгненням Росії, уряд надав додатковий час для виконання цієї процедури, подовживши кінцевий термін спочатку до 31 грудня 2023 року, а потім до 31 березня 2024 року.
Тож, ті пенсіонери, які не пройшли ідентифікацію, залишилися без виплат у квітні. Але вони зможуть їх поновити.
Як поновити пенсію
Для того, щоб відновити пенсійні виплати, пенсіонерам необхідно пройти процес ідентифікації. Як тільки ця процедура буде завершена, виплати відновляться, а зарезервовані кошти надійдуть на рахунок пенсіонера, включаючи виплати за весь період, починаючи з місяця призупинення фінансування.Важливо! Пенсійний фонд наголосив, що до моменту ідентифікації кошти будуть накопичуватися на рахунку.
Для проходження ідентифікації існує кілька опцій:
- Особисто звернутися до відділення "Ощадбанку" або відвідати сервісний центр Пенсійного фонду.
- Скористатися особистим кабінетом на вебпорталі Пенсійного фонду.
- Використати відеозв'язок для зв'язку зі співробітником Пенсійного фонду.
- Звернутися до дипломатичної установи України за кордоном.