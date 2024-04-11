Яка кількість стажу потрібна майбутньому пенсіонеру
Українці можуть піти на заслужений відпочинок у 60, 63 та 65 років. Піти на пенсію раніше можуть лише ті, хто має спеціальність, яка підпадає під вислугу років.
Читайте також Доплата за віком: чому вона недоступна для деяких пенсіонерів
У 2024 році вимоги такі:
- для виходу на пенсію у 60 років особі необхідно набути щонайменше 31 рік страхового стажу;
- у 63 роки – мінімум 21 рік;
- у 65 років – 15 років.
Як зміняться вимоги до стажу
Вимоги до стажу будуть змінюватись щорічно до 2028 року. Оновлення діятимуть для тих, хто хоче вийти на пенсію у 60 та 63 роки. Для бажаних піти на заслужений відпочинок у 65 років умови не зміняться.
Аби піти на пенсію у 60 років майбутній пенсіонер має набути:
- у 2025 році щонайменше 32 роки страхового стажу;
- у 2026 році – 33 роки;
- у 2027 році – 34 роки;
- у 2028 році – 35 років.
Для тих, хто хоче вийти на заслужений відпочинок у 63 роки вимоги до стажу зміняться так:
- у 2025 році пенсіонеру потрібно набути від 22 до 32 років страхового стажу;
- у 2026 році – від 23 до 33 років;
- у 2027 році – від 24 до 34 років;
- у 2028 році – від 25 до 35 років.