Що отримують люди без стажу
Пенсіонери, які взагалі не напрацювали страхового стажу, отримають від держави тимчасову допомогу. Її розмір складає 2 361 гривні, але отримати її можна лише після 65 років.
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Українці, які мають не повний страховий стаж, отримують виплати у такому ж розмірі, але з 63 років.
Які надбавки можуть додати до допомоги
Тимчасова допомога для пенсіонерів не індексується і зростає лише з прожитковим мінімумом. Проте після настання певного віку, особа може отримати наступні надбавки:
- з 70 до 74 років – 300 гривень додатково;
- з 75 до 79 років – 456 гривень додатково;
- з 80 років і старше – 570 гривень додатково.
Вимоги до стажу у 2024 році
У 2024 році вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію у 60 та 63 роки зросли на рік – до 31 та 21 року відповідно. Так продовжуватиметься до 2028 року й тоді відпрацювати треба буде 35 та 25 років.