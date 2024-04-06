Что получают люди без стажа

Пенсионеры, которые вообще не наработали страхового стажа, получат от государства временную помощь. Ее размер составляет 2 361 гривны, но получить ее можно только после 65 лет.

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Украинцы, которые имеют не полный страховой стаж, получают выплаты в таком же размере, но с 63 лет.

Напомним! Чтобы оформить себе такие выплаты, нужно обратиться с документами в местный центр социальной защиты. Во время военного положения и в течение месяца после его завершения, выплаты продолжаются без перерыва, независимо от того, были ли пропущены сроки для их проверки.

Какие надбавки могут добавить к помощи

Временная помощь для пенсионеров не индексируется и растет только с прожиточным минимумом. Однако после наступления определенного возраста, лицо может получить следующие надбавки:

с 70 до 74 лет – 300 гривен дополнительно;

с 75 до 79 лет – 456 гривен дополнительно 456 гривен дополнительно;

с 80 лет и старше – 570 гривен дополнительно.

Требования к стажу в 2024 году

В 2024 году требования к страховому стажу для выхода на пенсию в 60 и 63 года выросли на год – до 31 и 21 года соответственно. Так будет продолжаться до 2028 года и тогда отработать надо будет 35 и 25 лет.

Заметьте! Требования к выходу на пенсию в 65 лет останутся без изменений – 15 лет стажа.