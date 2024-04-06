Что получают люди без стажа
Пенсионеры, которые вообще не наработали страхового стажа, получат от государства временную помощь. Ее размер составляет 2 361 гривны, но получить ее можно только после 65 лет.
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Украинцы, которые имеют не полный страховой стаж, получают выплаты в таком же размере, но с 63 лет.
Какие надбавки могут добавить к помощи
Временная помощь для пенсионеров не индексируется и растет только с прожиточным минимумом. Однако после наступления определенного возраста, лицо может получить следующие надбавки:
- с 70 до 74 лет – 300 гривен дополнительно;
- с 75 до 79 лет – 456 гривен дополнительно 456 гривен дополнительно;
- с 80 лет и старше – 570 гривен дополнительно.
Требования к стажу в 2024 году
В 2024 году требования к страховому стажу для выхода на пенсию в 60 и 63 года выросли на год – до 31 и 21 года соответственно. Так будет продолжаться до 2028 года и тогда отработать надо будет 35 и 25 лет.