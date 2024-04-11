Какое количество стажа нужно будущему пенсионеру

Украинцы могут уйти на заслуженный отдых в 60, 63 и 65 лет. Уйти на пенсию раньше могут только те, кто имеет специальность, которая подпадает под выслугу лет.

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В 2024 году требования следующие:

для выхода на пенсию в 60 лет лицу необходимо приобрести не менее 31 года страхового стажа;

в 63 года – минимум 21 год;

в 65 лет – 15 лет.

Как получить пенсию, если нет стажа вы можете прочитать здесь.

Как изменятся требования к стажу

Требования к стажу будут меняться ежегодно до 2028 года. Обновления действуют для тех, кто хочет выйти на пенсию в 60 и 63 года. Для желающих уйти на заслуженный отдых в 65 лет условия не изменятся.

Чтобы уйти на пенсию в 60 лет будущий пенсионер должен приобрести:

в 2025 году не менее 32 лет страхового стажа;

в 2026 году – 33 года;

в 2027 году – 34 года;

в 2028 году – 35 лет.

Для тех, кто хочет выйти на заслуженный отдых в 63 года требования к стажу изменятся так: