Кому приостановили выплаты
Выплаты государство приостановило пенсионерам, которые имеют статус ВПЛ, но до конца марта не прошли обязательную процедуру идентификации. Так, например, в одном из регионов более двух тысяч человек остались без пенсий.
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Согласно постановлению правительства, пенсионерам, которые получили статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года, было предписано пройти физическую идентификацию. Однако в 2020 году это требование приостановили из-за карантина, а с 1 июля 2023 года его снова восстановили.
Поэтому те пенсионеры, которые не прошли идентификацию, остались без выплат в апреле. Но они смогут их возобновить.
Как восстановить пенсию
Для того чтобы восстановить пенсионные выплаты, пенсионерам необходимо пройти процесс идентификации. Как только эта процедура будет завершена, выплаты возобновятся, а зарезервированные средства поступят на счет пенсионера, включая выплаты за весь период начиная с месяца их приостановления.
Для прохождения идентификации существует несколько опций:
- Лично обратиться в отделение "Ощадбанка" или посетить сервисный центр Пенсионного фонда.
- Воспользоваться личным кабинетом на веб-портале Пенсионного фонда.
- Использовать видеосвязь для связи с сотрудником Пенсионного фонда.
- Обратиться в дипломатическое учреждение Украины за рубежом.