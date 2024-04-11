Кому приостановили выплаты

Выплаты государство приостановило пенсионерам, которые имеют статус ВПЛ, но до конца марта не прошли обязательную процедуру идентификации. Так, например, в одном из регионов более двух тысяч человек остались без пенсий.

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Согласно постановлению правительства, пенсионерам, которые получили статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года, было предписано пройти физическую идентификацию. Однако в 2020 году это требование приостановили из-за карантина, а с 1 июля 2023 года его снова восстановили.

Поэтому те пенсионеры, которые не прошли идентификацию, остались без выплат в апреле. Но они смогут их возобновить.

Как восстановить пенсию

Для того чтобы восстановить пенсионные выплаты, пенсионерам необходимо пройти процесс идентификации. Как только эта процедура будет завершена, выплаты возобновятся, а зарезервированные средства поступят на счет пенсионера, включая выплаты за весь период начиная с месяца их приостановления.

Для прохождения идентификации существует несколько опций:

  • Лично обратиться в отделение "Ощадбанка" или посетить сервисный центр Пенсионного фонда.
  • Воспользоваться личным кабинетом на веб-портале Пенсионного фонда.
  • Использовать видеосвязь для связи с сотрудником Пенсионного фонда.
  • Обратиться в дипломатическое учреждение Украины за рубежом.