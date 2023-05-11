Чи отримують пенсіонери на окупованих територіях свої виплати

Частина українських пенсіонерів нині знаходиться на окупованих росіянами територіях та не мають можливості звідти поїхати. Представник ПФУ повідомив, що не всі з них отримують свої виплати.

Чи отримують пенсіонери свої виплати на окупованих територіях

Нині на територіях, які тимчасово окуповані росіянами існує два способи отримати пенсію:

через установи уповноважених банків;

через Укрпошту.

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Кошти, спрямовані для виплати пенсій одержувачам через установи уповноважених банків, зараховуються на рахунки пенсіонерів в повному розмірі, незалежно від того, де перебуває людина. В момент зарахування пенсії на рахунок кошти стають власністю пенсіонера. І пенсіонер може використати ці кошти тоді, коли матиме можливість або потребу,

– пояснив голова ПФУ Євген Капінус.

Проте, якщо у пенсіонера немає можливості отримати свої кошти, бо місцева Укрпошта не працює і відповідно кур'єри теж, він отримає свої гроші потім.

Всі належні йому пенсійні кошти він зможе отримати, коли це стане можливим і безпечним: за вибором самого пенсіонера, або з рахунка, відкритого ПФУ в АТ "Ощадбанк", або у листоноші. Аби одержати кошти з рахунка, потрібно буде особисто звернутися або до АТ "Ощадбанк" та укласти з ним договір обслуговування банківського рахунка, або до ПФУ, щоб повідомити реквізити свого рахунку в іншому банку чи поновити виплату на поштове відділення або вказати нову адресу проживання,

– доповнив голова ПФУ.

Які зараз пенсії в Україні

Станом на квітень 2023 року середній розмір пенсій в Україні становить – 5 238 гривень. За даними ПФУ в країні понад 10,5 мільйонів пенсіонерів й ситуації з виплатами така: