Потрібно поквапитися: як зберегти пенсійні виплати

Кожен пенсіонер завжди чекає на виплату пенсії. Однак через певні неточності частину виплат можна втратити. В деяких українців є три місяці, щоб зібрати необхідні документи.

Коли можуть призначити пенсію

Призначення пенсії може відбуватись будь коли, якщо людина накопичила потрібну кількість страхового стажу та досягла пенсійного віку. Переважно виплата призначається тим, хто досягнув 60 років.

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Зараз для того, щоб вийти на пенсію в 60 років, українці повинні мати мінімум 30 років страхового стажу. За умови, якщо стаж людини становить від 19 до 29 років, то він буде мати можливість вийти на пенсію в 63 роки

Який порядок нарахування пенсії

Якщо звернення за пенсією відбувається протягом трьох місяців з дня, коли людина досягла пенсійного віку, то пенсія призначається з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку (стаття 45 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”);

Днем звернення за призначенням пенсії вважається день ухвалення органом Пенсійного фонду України відповідної заяви з необхідним переліком документів;

Якщо ви встигнете подати заяву до закінчення трьох місяців після досягнення 60 років (до 24 грудня), пенсію буде призначено з 25 вересня;

Якщо заява подається після 24 вересня, то пенсію буде призначено пізніше, а це означає, що частину виплат можна втратити.

Деяким пенсіонерам можуть урізати виплати

Розмір страхового стажу для виходу на пенсію постійно росте й у 2028 році потрібно буде накопичити не менше ніж 35 років.

Це може статися якщо пенсіонер є боржником і не платить аліменти, кредити, штрафи тощо, ПФУ може зменшити суму виплат задля погашення боргу. Зазвичай це від 20 до 50% від загальної суми.

Це питання регулюється статтею 50 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Які суми пенсій наразі отримують українці