Нужно поторопиться: как сохранить пенсионные выплаты

Каждый пенсионер всегда ждет выплаты пенсии. Однако из-за некоторых неточностей часть выплат можно потерять. У некоторых украинцев есть три месяца, чтобы собрать необходимые документы.

Когда могут назначить пенсию

Назначение пенсии может происходить когда-либо, если человек накопил нужное количество страхового стажа и достиг пенсионного возраста. Преимущественно выплата назначается тем, кто достиг 60 лет.

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Сейчас для того чтобы выйти на пенсию в 60 лет, украинцы должны иметь минимум 30 лет страхового стажа. Если стаж человека составляет от 19 до 29 лет, то он будет иметь возможность выйти на пенсию в 63 года.

Каков порядок начисления пенсии

Если обращение за пенсией происходит в течение трех месяцев со дня, когда человек достиг пенсионного возраста, то пенсия назначается со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста (статья 45 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании");

Днем обращения за назначением пенсии считается день принятия органом Пенсионного фонда Украины соответствующего заявления с необходимым перечнем документов;

Если вы успеете подать заявление до истечения трех месяцев после достижения 60 лет (до 24 декабря), пенсия будет назначена с 25 сентября;

Если заявление подается после 24 сентября, то пенсия будет назначена позже, а это означает, что часть выплат можно потерять.

Некоторым пенсионерам могут урезать выплаты

Размер страхового стажа для выхода на пенсию постоянно растет и в 2028 году нужно будет накопить не менее 35 лет.

Это может произойти, если пенсионер является должником и не платит алименты, кредиты, штрафы и т.д., ПФУ может уменьшить сумму выплат для погашения долга. Обычно это от 20 до 50% от общей суммы.

Этот вопрос регулируется статьей 50 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Какие суммы пенсий получают украинцы