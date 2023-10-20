Увеличат ли пенсию до конца 2023 года
До конца 2023 повышения пенсий не запланировано. Однако свои ежемесячные надбавки получат лица, которым доплачивают за приобретенный возраст.
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Как выглядят надбавки по возрасту:
- в возрасте от 70 до 74 лет – 300 гривен;
- от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;
- от 80 лет – 579 гривен.
Кто еще получит надбавки к пенсии
Пенсионеры со статусом ВПЛ, которым ранее не доплатили пенсии, должны были получить в сентябре и октябре по 2 093 гривны дополнительной компенсации.
Также на доплаты могут рассчитывать некоторые лица, коротые проживают на прифронтовых территориях и подались на помощь ООН. Следует соответствовать таким критериям:
- ВПЛ, которые проживают на территориях активных или возможных боевых действий;
- в которых размер пенсионной выплаты менее 3 000 гривен в месяц;
- которые не получали с 01.03.2023 дополнительных денежных выплат от международных организаций.
Размер пособия индивидуален и составляет разницу, которой не хватает лицу для дохода в размере 3 тысяч гривен.
Что будет в 2024 году
Ближайшее повышение пенсионных выплат следует ожидать 1 января 2024 года. Именно тогда вырастет прожиточный минимум, а вместе с ним такие выплаты:
- минимальная пенсия – 2 361 гривна;
- максимальная пенсия – 23 610 гривен;
- выплаты за сверхурочный стаж – 23,6 гривны за каждый дополнительный год.
По словам Дениса Шмыгаля, средняя пенсия вырастет до 6 тысяч гривен, то есть на 20% от нынешнего показателя – 5 311 гривен.