Увеличат ли пенсию до конца 2023 года

До конца 2023 повышения пенсий не запланировано. Однако свои ежемесячные надбавки получат лица, которым доплачивают за приобретенный возраст.

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Как выглядят надбавки по возрасту:

в возрасте от 70 до 74 лет – 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

от 80 лет – 579 гривен.

Напомним! В настоящее время минимальная пенсия в Украине – 2093 гривны.

Кто еще получит надбавки к пенсии

Пенсионеры со статусом ВПЛ, которым ранее не доплатили пенсии, должны были получить в сентябре и октябре по 2 093 гривны дополнительной компенсации.

Также на доплаты могут рассчитывать некоторые лица, коротые проживают на прифронтовых территориях и подались на помощь ООН. Следует соответствовать таким критериям:

ВПЛ, которые проживают на территориях активных или возможных боевых действий;

в которых размер пенсионной выплаты менее 3 000 гривен в месяц;

которые не получали с 01.03.2023 дополнительных денежных выплат от международных организаций.

Напомним! Заявку на выплаты можно отправить через платформу "єДопомога".

Размер пособия индивидуален и составляет разницу, которой не хватает лицу для дохода в размере 3 тысяч гривен.

Что будет в 2024 году

Ближайшее повышение пенсионных выплат следует ожидать 1 января 2024 года. Именно тогда вырастет прожиточный минимум, а вместе с ним такие выплаты:

минимальная пенсия – 2 361 гривна;

максимальная пенсия – 23 610 гривен;

выплаты за сверхурочный стаж – 23,6 гривны за каждый дополнительный год.

Обратите внимание! Также 1 марта 2024 года пройдет индексация пенсий, однако насколько вырастут выплаты украинцев пока не известно.

По словам Дениса Шмыгаля, средняя пенсия вырастет до 6 тысяч гривен, то есть на 20% от нынешнего показателя – 5 311 гривен.