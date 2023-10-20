Чи збільшать пенсію до кінця 2023 року
До кінця 2023 року підвищення пенсій не заплановано. Проте свої щомісячні надбавки отримають особи, яким доплачують за набутий вік.
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Як виглядають надбавки за віком:
- віком від 70 до 74 років – 300 гривень;
- від 75 до 79 років включно – 456 гривень;
- від 80 років – 579 гривень.
Хто ще отримає надбавки до пенсії
Пенсіонери зі статусом ВПО, яким раніше не доплатили пенсії, мали отримати у вересні та жовтні по 2 093 гривні додаткової компенсації.
Також на доплати можуть розраховувати деякі особи, що живуть на прифронтових територіях та подалися на допомогу від ООН. Треба відповідати таким критеріям:
- ВПО, які проживають на територіях активних чи можливих бойових дій;
- у яких розмір пенсійної виплати менше 3 000 гривень на місяць;
- які не отримували з 01.03.2023 додаткових грошових виплат від міжнародних організацій.
Розмір допомоги індивідуальний і становить різницю, якої не вистачає особі для доходу в розмірі 3 тисяч гривень.
Що буде у 2024 році
Найближче підвищення пенсійних виплат варто чекати 1 січня 2024 року. Саме тоді зросте прожитковий мінімум, а разом з ним такі виплати:
- мінімальна пенсія – 2 361 гривня;
- максимальна пенсія – 23 610 гривень;
- виплати за понаднормовий стаж – 23,6 гривні за кожен додатковий рік.
За словами Дениса Шмигаля, середня пенсія зросте до 6 тисяч гривень, тобто на 20% від теперішнього показника – 5 311 гривень.