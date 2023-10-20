Чи збільшать пенсію до кінця 2023 року

До кінця 2023 року підвищення пенсій не заплановано. Проте свої щомісячні надбавки отримають особи, яким доплачують за набутий вік.

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Як виглядають надбавки за віком:

віком від 70 до 74 років – 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

від 80 років – 579 гривень.

Нагадаємо! Нині мінімальна пенсія в Україні – 2 093 гривні.

Хто ще отримає надбавки до пенсії

Пенсіонери зі статусом ВПО, яким раніше не доплатили пенсії, мали отримати у вересні та жовтні по 2 093 гривні додаткової компенсації.

Також на доплати можуть розраховувати деякі особи, що живуть на прифронтових територіях та подалися на допомогу від ООН. Треба відповідати таким критеріям:

ВПО, які проживають на територіях активних чи можливих бойових дій;

у яких розмір пенсійної виплати менше 3 000 гривень на місяць;

які не отримували з 01.03.2023 додаткових грошових виплат від міжнародних організацій.

Нагадаємо! Заявку на виплати можна надіслати через платформу "єДопомога".

Розмір допомоги індивідуальний і становить різницю, якої не вистачає особі для доходу в розмірі 3 тисяч гривень.

Що буде у 2024 році

Найближче підвищення пенсійних виплат варто чекати 1 січня 2024 року. Саме тоді зросте прожитковий мінімум, а разом з ним такі виплати:

мінімальна пенсія – 2 361 гривня;

максимальна пенсія – 23 610 гривень;

виплати за понаднормовий стаж – 23,6 гривні за кожен додатковий рік.

Зверніть увагу! Також 1 березня 2024 року пройде індексація пенсій, проте наскільки зростуть виплати українців поки не відомо.

За словами Дениса Шмигаля, середня пенсія зросте до 6 тисяч гривень, тобто на 20% від теперішнього показника – 5 311 гривень.