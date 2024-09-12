Деяким українцям піднімуть пенсії на 1500 гривень: коли очікувати на підвищення

В Україні заплановано підвищення лише базової пенсії, без урахування додаткових надбавок. Тобто, індексація торкнеться виключно "голої" пенсії, втім це може позитивно вплинути на розмір загального доходу пенсіонерів.

Коли пенсії українців зростуть

Кабінет міністрів України планує провести індексацію пенсій у березні 2025 року. Точний розмір перерахунку поки не визначено через відсутність необхідних статистичних даних. Проте очікується, що підвищення може бути суттєвішим ніж у березні 2024 року.

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Згідно з прогнозами, загальна індексація в Україні у 2025 році може досягти близько 16,95%. Втім, ці оцінки є попередніми. До того ж індексація стосуватиметься лише основної пенсії, без урахування додаткових надбавок.

Наприклад! Якщо особі 66 років та є необхідний стаж, то мінімальна пенсія повинна складати 3 200 гривень (це 40% від мінімальної зарплати). Але розрахована пенсія за формулою може бути менша – 3 000 гривень. Тобто, якщо пенсію підвищують на 16,95%, то підвищення буде на основі розрахованої пенсії та зросте на 508 гривень – до 3 508 гривень.

Окремо слід зазначити, що за умови індексації на 16,9%, виплату в 1 500 гривень можуть отримати лише ті пенсіонери, у яких поточна "гола виплата" складає 8 800 гривень. Тобто, це стосується абсолютної меншості пенсіонерів.