Чи зміняться розміри пенсій по інвалідності у 2024 році

Люди, які мають вроджену або набуту інвалідність, мають право на певні соціальні виплати. Їх розмір залежить від групи інвалідності та соціальної категорії особи.

Як призначається пенсія по інвалідності

Пенсія за інвалідністю виплачується особам, статус інвалідності яких було встановлено органами медико-соціальної експертизи. Ці органи визначають причину, групу, час настання інвалідності, а також термін, на який вона призначається.

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Розмір пенсії за інвалідністю визначається як відсоток від пенсії за віком і залежить від групи інвалідності:

Особи з інвалідністю I групи отримують 100% пенсії за віком;

Особи з інвалідністю II групи отримують 90% пенсії за віком;

Особи з інвалідністю III групи отримують 50% пенсії за віком.

До страхового стажу, від якого розраховується пенсія, додається період з дня встановлення інвалідності до досягнення віку 60 років.

Мінімальні розміри пенсійних виплат за інвалідністю становлять:

Для осіб з інвалідністю I групи — 2 760 гривень;

Для осіб з інвалідністю II та III груп, які не працюють — 2 520 гривень;

Для осіб з інвалідністю II та III груп, які працюють — 2 093 гривень.

Пенсія за інвалідністю надається з дня встановлення інвалідності, якщо заява про її призначення подана не пізніше ніж через три місяці після цього. У випадку подання заяви пізніше, пенсія призначається з дня звернення.

Пенсії по інвалідності для військовослужбовців

Такі пенсії призначаються у випадку настання інвалідності під час служби, не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби або пізніше цього терміну, якщо інвалідність спричинена захворюваннями, пов'язаними з військовою службою.

Розмір пенсії залежить від причини інвалідності та визначається як відсоток від суми грошового забезпечення:

Для інвалідів внаслідок війни:

I група — 100%;

II група — 80%;

III група — 60%.

Для інших військовослужбовців з інвалідністю:

I група — 70%;

II група — 60%;

III група — 40%.

Мінімальні пенсійні виплати для інвалідів внаслідок війни не можуть бути нижчими за:

I група: 650% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, що становить 13 604,50 гривень;

II група: 525% прожиткового мінімуму, або 10 988,25 гривень;

III група: 360% прожиткового мінімуму, або 7 534,80 гривень.

Пенсії по інвалідності постраждалим внаслідок аварії ЧАЕС

Пенсія за інвалідністю, спричиненою внаслідок Чорнобильської катастрофи, розраховується відповідно до компенсації за фактичні збитки, засновані на:

заробітній платі, отриманій особою в зоні відчуження у 1986-1990 роках;

або на основі п'ятикратного розміру мінімальної зарплати, що була встановлена законом на 1 січня кожного відповідного року.

Мінімальний розмір пенсійних виплат встановлено таким чином:

для інвалідів I групи — 8 187,48 гривень;

для інвалідів II групи — 6 549,98 гривень;

для інвалідів III групи та дітей з інвалідністю — 5 048,95 гривенькожному.

Для осіб з інвалідністю через Чорнобильську катастрофу, зокрема ліквідаторів аварії на ЧАЕС, мінімальний розмір пенсійної виплати визначається наступним чином:

для I групи — 100% від середньої зарплати в Україні за попередній рік, з якої сплачено страхові внески, що становить 13 376,21 гривень;

для II групи — 80% від цієї суми, або 10 700,97 гривень;

для III групи — 60%, або 8 025,73 гривень.

Пенсії по інвалідності працівникам прокуратури

Прокурорам, визнаним особами з інвалідністю I або II групи, призначається пенсія по інвалідності в розмірі 60 % суми їхньої місячної заробітної плати, за наявності стажу роботи в органах прокуратури не менше 10 років.