Як призначається пенсія по інвалідності

Пенсія за інвалідністю виплачується особам, статус інвалідності яких було встановлено органами медико-соціальної експертизи. Ці органи визначають причину, групу, час настання інвалідності, а також термін, на який вона призначається.

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Розмір пенсії за інвалідністю визначається як відсоток від пенсії за віком і залежить від групи інвалідності:

Особи з інвалідністю I групи отримують 100% пенсії за віком;

Особи з інвалідністю II групи отримують 90% пенсії за віком;

Особи з інвалідністю III групи отримують 50% пенсії за віком.

До страхового стажу, від якого розраховується пенсія, додається період з дня встановлення інвалідності до досягнення віку 60 років.

Мінімальні розміри пенсійних виплат за інвалідністю становлять:

Для осіб з інвалідністю I групи — 2 760 гривень;

Для осіб з інвалідністю II та III груп, які не працюють — 2 520 гривень;

Для осіб з інвалідністю II та III груп, які працюють — 2 093 гривень.

Пенсія за інвалідністю надається з дня встановлення інвалідності, якщо заява про її призначення подана не пізніше ніж через три місяці після цього. У випадку подання заяви пізніше, пенсія призначається з дня звернення.

Пенсії по інвалідності для військовослужбовців

Такі пенсії призначаються у випадку настання інвалідності під час служби, не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби або пізніше цього терміну, якщо інвалідність спричинена захворюваннями, пов'язаними з військовою службою.

Розмір пенсії залежить від причини інвалідності та визначається як відсоток від суми грошового забезпечення:

Для інвалідів внаслідок війни:

I група — 100%;

II група — 80%;

III група — 60%.

Для інших військовослужбовців з інвалідністю:

I група — 70%;

II група — 60%;

III група — 40%.

Мінімальні пенсійні виплати для інвалідів внаслідок війни не можуть бути нижчими за:

I група: 650% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, що становить 13 604,50 гривень;

II група: 525% прожиткового мінімуму, або 10 988,25 гривень;

III група: 360% прожиткового мінімуму, або 7 534,80 гривень.

Пенсії по інвалідності постраждалим внаслідок аварії ЧАЕС

Пенсія за інвалідністю, спричиненою внаслідок Чорнобильської катастрофи, розраховується відповідно до компенсації за фактичні збитки, засновані на:

заробітній платі, отриманій особою в зоні відчуження у 1986-1990 роках;

або на основі п'ятикратного розміру мінімальної зарплати, що була встановлена законом на 1 січня кожного відповідного року.

Мінімальний розмір пенсійних виплат встановлено таким чином:

для інвалідів I групи — 8 187,48 гривень;

для інвалідів II групи — 6 549,98 гривень;

для інвалідів III групи та дітей з інвалідністю — 5 048,95 гривенькожному.

Для осіб з інвалідністю через Чорнобильську катастрофу, зокрема ліквідаторів аварії на ЧАЕС, мінімальний розмір пенсійної виплати визначається наступним чином:

для I групи — 100% від середньої зарплати в Україні за попередній рік, з якої сплачено страхові внески, що становить 13 376,21 гривень;

для II групи — 80% від цієї суми, або 10 700,97 гривень;

для III групи — 60%, або 8 025,73 гривень.

Пенсії по інвалідності працівникам прокуратури

Прокурорам, визнаним особами з інвалідністю I або II групи, призначається пенсія по інвалідності в розмірі 60 % суми їхньої місячної заробітної плати, за наявності стажу роботи в органах прокуратури не менше 10 років.