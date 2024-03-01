Пенсії по інвалідності у 2024 році: чи відбудуться зміни

На пенсію по інвалідності можуть претендувати особи, які мають певну групу каліцтва. Її розмір залежить від конкретного випадку та деяких чинників.

Якою буде пенсія о інвалідності

Звичайна пенсія по інвалідності залежить від групи каліцтва та процентної частки від стандартної пенсії за віком.

Читайте також Вікові пенсійні надбавки: які суми отримують українці

Розподіл відсотків такий:

особи з інвалідністю І групи – 100% виплат від стандартної пенсії за віком;

особи з інвалідністю ІІ групи – 90% виплат від стандартної пенсії за віком;

особи з інвалідністю ІІІ групи – 50% виплат від стандартної пенсії за віком.

Наприклад цього року, мінімальна пенсія по інвалідності така:

для осіб з інвалідністю І групи — 2 760 гривень;

для осіб з інвалідністю ІІ та ІІІ груп, які не працюють — 2 520 гривень;

для осіб з інвалідністю ІІ та ІІІ груп, які працюють — 2 093 гривень.

Пенсії по інвалідності через ЧАЕС

Мінімальний страховий стаж для осіб з інвалідністю становить 15 років. Якщо особа отримала каліцтво після 60 років, вона може обрати, які пенсію хоче отримати – за віком чи по інвалідності.

Постраждалі від Чорнобильської катастрофи, отримують вищі пенсійні виплати:

І група інвалідності — 8 187,48 гривні;

II група — 6 549,98 гривні;

III група — 5 048,95 гривні;

Діти-інваліди — 5 048,95 гривні.

Ліквідатори наслідків ЧАЕС мають отримують зовсім інші суми:

І група інвалідності — 13 376,21 гривні;

II група — 10 700,97 гривні;

III група — 8 025,73 гривні.

Такі пенсії розраховуються на зарплаті у зоні ЧАЕС між 1986 та 1990 роками або на п'ятикратній мінімальній зарплаті на 1 січня року нарахування.

Пенсія по інвалідності для військових

Така пенсія для військових призначається у випадку каліцтва внаслідок служби або хвороби спричиненої нею. Її розмір залежить від відсотка грошового забезпечення:

І група — 100% від грошового забезпечення;

II група — 80%;

III група — 60%.

Мінімальні розміри цих пенсій у 2024 році: