Пенсії по інвалідності у 2024 році: чи відбудуться зміни
Джерело:ПФУ
На пенсію по інвалідності можуть претендувати особи, які мають певну групу каліцтва. Її розмір залежить від конкретного випадку та деяких чинників.
Якою буде пенсія о інвалідності
Звичайна пенсія по інвалідності залежить від групи каліцтва та процентної частки від стандартної пенсії за віком.
Читайте також Вікові пенсійні надбавки: які суми отримують українці
Розподіл відсотків такий:
- особи з інвалідністю І групи – 100% виплат від стандартної пенсії за віком;
- особи з інвалідністю ІІ групи – 90% виплат від стандартної пенсії за віком;
- особи з інвалідністю ІІІ групи – 50% виплат від стандартної пенсії за віком.
Наприклад цього року, мінімальна пенсія по інвалідності така:
- для осіб з інвалідністю І групи — 2 760 гривень;
- для осіб з інвалідністю ІІ та ІІІ груп, які не працюють — 2 520 гривень;
- для осіб з інвалідністю ІІ та ІІІ груп, які працюють — 2 093 гривень.
Пенсії по інвалідності через ЧАЕС
Постраждалі від Чорнобильської катастрофи, отримують вищі пенсійні виплати:
- І група інвалідності — 8 187,48 гривні;
- II група — 6 549,98 гривні;
- III група — 5 048,95 гривні;
- Діти-інваліди — 5 048,95 гривні.
Ліквідатори наслідків ЧАЕС мають отримують зовсім інші суми:
- І група інвалідності — 13 376,21 гривні;
- II група — 10 700,97 гривні;
- III група — 8 025,73 гривні.
Такі пенсії розраховуються на зарплаті у зоні ЧАЕС між 1986 та 1990 роками або на п'ятикратній мінімальній зарплаті на 1 січня року нарахування.
Пенсія по інвалідності для військових
Така пенсія для військових призначається у випадку каліцтва внаслідок служби або хвороби спричиненої нею. Її розмір залежить від відсотка грошового забезпечення:
- І група — 100% від грошового забезпечення;
- II група — 80%;
- III група — 60%.
Мінімальні розміри цих пенсій у 2024 році:
- І група — 13 604,50 гривні;
- II група — 10 988,25 гривні;
- III група — 7 534,80 гривні.