Пенсії для людей з інвалідністю зросли: скільки отримують українці
Джерело:ПФУ
Додаткове державне забезпечення мають не тільки особи з інвалідністю, а доглядальники таких громадян. Зараз ці суми зміняться.
Як змінились виплати по інвалідності у 2024 році
З початку року відбувся перерахунок прожиткових мінімумів, відповідно до цього зросли і деякі пенсійні виплати. Збільшились і пенсії по інвалідності.
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На суму виплат впливає група, призначена особі:
- I група – 100% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність – 2 361 гривня;
- II група – 80% від прожиткового мінімуму – 1 888,8 гривні;
- III група – 60% від прожиткового мінімуму – 1 416,6 гривні.
Особи, які отримали каліцтво в дитячому віці отримують 70% від прожиткового мінімуму. Зараз ця сума складає 1 652,7 гривні.
На виплати для дітей з інвалідністю впливає вік особи. Якщо неповнолітньому до групи призначена підгрупа А, він має пенсії, що відповідають визначеному для цього віку прожиткового мінімуму:
- до 6 років – 5 163 гривні;
- 6 – 18 років – 6 392 гривні.
Діти, які належать до іншої категорії отримують:
- до 6 років – 1 281,5 гривні;
- 6 – 18 років – 1 598 гривень.
Які виплати мають доглядальники
Зараз допомогу від держави можуть отримати доглядачі за особами з інвалідністю. Їхні виплати також залежать від підгрупи:
- якщо громадянин доглядає особу з підгрупою А, ця сума складає 4 722 гривні чи 200% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
- підгрупа Б – 2 361 гривня – 100%.