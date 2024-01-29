Пенсії для людей з інвалідністю зросли: скільки отримують українці

Додаткове державне забезпечення мають не тільки особи з інвалідністю, а доглядальники таких громадян. Зараз ці суми зміняться.

Як змінились виплати по інвалідності у 2024 році

З початку року відбувся перерахунок прожиткових мінімумів, відповідно до цього зросли і деякі пенсійні виплати. Збільшились і пенсії по інвалідності.

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На суму виплат впливає група, призначена особі:

I група – 100% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність – 2 361 гривня;

II група – 80% від прожиткового мінімуму – 1 888,8 гривні;

III група – 60% від прожиткового мінімуму – 1 416,6 гривні.

Особи, які отримали каліцтво в дитячому віці отримують 70% від прожиткового мінімуму. Зараз ця сума складає 1 652,7 гривні.

На виплати для дітей з інвалідністю впливає вік особи. Якщо неповнолітньому до групи призначена підгрупа А, він має пенсії, що відповідають визначеному для цього віку прожиткового мінімуму:

до 6 років – 5 163 гривні;

6 – 18 років – 6 392 гривні.

Діти, які належать до іншої категорії отримують:

до 6 років – 1 281,5 гривні;

6 – 18 років – 1 598 гривень.

Які виплати мають доглядальники

Зараз допомогу від держави можуть отримати доглядачі за особами з інвалідністю. Їхні виплати також залежать від підгрупи:

якщо громадянин доглядає особу з підгрупою А, ця сума складає 4 722 гривні чи 200% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

підгрупа Б – 2 361 гривня – 100%.

Якщо особа має інвалідність II або III групи з дитинства і при цьому, не має доглядача, їй надають 75% від вказаного прожиткового мінімуму – 1 770,75 гривні.