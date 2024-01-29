Який стаж необхідний для виходу на пенсію
З початку 2024 року зросли вимоги до необхідної кількості стажу. Цьогоріч, якщо громадянин хоче вийти на пенсію у 60 років, він має набути щонайменше 31 рік страхового стажу.
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Для того, аби піти на пенсію у 63 роки, особа має отримати стаж 21 рік. При виході на заслужений відпочинок у 65 років, цей мінімум складає 15 років.
Як будуть змінюватись вимоги до стажу
Пенсійна система продовжує реформуватися. Відповідно до цих змін, щорічний мінімум стажу зростає на 1 рік. Тобто вимоги для виходу пенсію у 60 років виглядатимуть так:
- у 2025 році – від 32 років стажу;
- у 2026 році – від 33 років стажу;
- у 2027 році – від 34 років стажу;
- у 2028 році – від 35 років стажу.
А для 63 років мінімуми зміняться так:
- у 2025 році – від 22 до 32 років стажу;
- у 2026 році – від 23 до 33 років стажу;
- у 2027 році – від 24 до 34 років стажу;
- у 2028 році – від 25 до 35 років стажу.
Для виходу на пенсію у 65 років поки що змін не передбачається. Показник стажу 15 років буде актуальним і надалі.