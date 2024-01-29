Какой стаж необходим для выхода на пенсию

С начала 2024 года выросли требования к необходимому количеству стажа. В этом году, если гражданин хочет выйти на пенсию в 60 лет, он должен иметь не менее 31 года страхового стажа.

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Для того чтобы уйти на пенсию в 63 года, человек должен получить стаж 21 год. При выходе на заслуженный отдых в 65 лет этот минимум составляет 15 лет.

Обратите внимание! Некоторые пенсионеры могут пойти на заслуженный отдых раньше, если их специальность подпадает под закон о выслуге лет.

Как будут изменяться требования к стажу

Пенсионная система продолжает реформироваться. В соответствии с этими изменениями ежегодный минимум стажа возрастает на 1 год. То есть требования для выхода на пенсию в 60 лет будут выглядеть так:

в 2025 году – от 32 лет стажа;

в 2026 году – от 33 лет стажа;

в 2027 году – от 34 лет стажа;

в 2028 году – от 35 лет стажа.

А для 63 лет минимумы изменятся так:

в 2025 году – от 22 до 32 лет стажа;

в 2026 году – от 23 до 33 лет стажа;

в 2027 году – от 24 до 34 лет стажа;

в 2028 году – от 25 до 35 лет стажа.

Для выхода на пенсию в 65 лет пока изменения не предвидятся. Показатель стажа 15 лет будет актуален и дальше.